Inter, Perisic: "Svolta con il Napoli. Era difficilissima, eravamo a -7"

Ivan Perisic, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla fine della partita vinta contro la Salernitana: "Abbiamo fatto bene, come stiamo facendo da un paio di settimane. Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta".

Sei vittorie consecutive, cinque senza subire gol.

"Siamo davanti, siamo pericolosi, dietro dopo due mesi abbiamo trovato più equilibrio".

La svolta è stata la vittoria con il Napoli?

"Sì perché è arrivata dopo la Nazionale, era difficilissima, eravamo a -7. Questa partita ha dato una spinta".

A livello personale come ti senti?

"Quando la squadra gioca così non è difficile. Come tutti devo continuare così, stiamo facendo un lavoro importante".