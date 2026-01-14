Inter, Pio Esposito: "Il primo posto non ci può spaventare, è il nostro obiettivo"
Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter autore del gol che ha deciso la sfida contro il Lecce, è stato intervistato da DAZN al termine del match: "Era il gol che aspettavo da tanto, finalmente è arrivato col duro lavoro che alla fine ripaga sempre in un modo o nell'altro e sono contentissimo. Manca quello in Champions, ma stasera mi accontento di quello che è successo e poi vedremo".
L'abbraccio con Chivu?
"Il nostro legame è di tante parole, ma tanto affetto. Siamo cresciuti insieme, lui da mister e io da giocatore. Il primo posto non ci può spaventare perché è il nostro obiettivo e lo vogliamo tutti, il campionato è ancora lunghissimo ma vogliamo starci".
