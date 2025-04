Podcast Inter stanca? Cagni: "Il Barça ha fatto più partite e vediamo come corrono..."

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni, che ha detto la sua sul momento dell'Inter: "Le verità non le ho, sono supposizioni dall'esterno, ma quando manca l'ossigeno non ragioni più. Ma devi andare alla ricerca del motivo e lo sa solo Simone Inzaghi e il suo staff. O hai lavorato tanto e troppo, e sbagli programmazione, o hai lavorato poco prima. Ma ho visto il Barcellona, che ha giocato più partite dell'Inter, e vediamo come corrono. A noi italiane manca la tecnica individuale. E se poi sei abituato a fare possesso palla e poi fai accelerazioni con la qualità dei tuoi giocatori, arriva un punto che quel ritmo non lo trovi più e vai in crisi.

E' difficile ritrovare certi stimoli e ritmi ora. Gli uomini da guardare sono Acerbi, Bastoni, quelli che determinavano, e nelle ultime partite hanno subito tante iniziative e preso tanti gol. Voglio vedere mercoledì contro una squadra che sta in forma che partita farà. Perchè se gioca bene, ecco che salta tutto e devo dire che hanno preparato tutto per questo obiettivo Champions. Cosa direi ora a Inzaghi? Simone, hai capito il perché di questo momento? E deve averlo capito. Oggi Inzaghi deve analizzare bene la situazione. Sono i giocatori di esperienza e personalità che devono dare una mano a capire la situazione ed andare avanti".