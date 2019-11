Inter, Zanetti elogia Lozano: "Sarà decisivo anche in Serie A. Le sue qualità verranno fuori”

In Messico per ricevere il premio al Salon de la Fama, il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti ha avuto parole di elogio per Hirving Lozano: "Si tratta soltanto di un normale periodo di adattamento. Il calcio italiano è diverso da quello olandese. Sono sicuro che presto Lozano sarà decisivo anche in Serie A. Alla lunga le sue qualità verranno fuori”.