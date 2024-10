Inter, Zielinski: "Non è il mio ruolo, ma lo accetto. Napoli da battere? Anche noi!"

L'Inter si fa rimontare con una semplicità clamorosa, rischiando anche di perderla. Ma alla fine termina 4-4 e il Napoli scappa a +4. Nel post-partita l'ex azzurro Piotr Zielinski ha parlato in conferenza stampa a San Siro.

Quanti gol presi sono nati da errori di copertura dai centrocampisti?

"No, ho avuto l'opportunità di giocare in questa posizione in Nazionale. Non è la mia posizione naturale, ma c'è emergenza e il mister mi ha chiesto questa cosa. Io l'ho accettata, giocherò ovunque e darò il massimo. Per i gol presi potevamo fare qualcosa in più, sono arrivati con troppa facilità. Dispiace, la partita dovevamo vincerla, eravamo 4-2. Sembrava indirizzata a vincerla".

State subendo troppi gol. Che spiegazioni date?

"Sicuramente il terzo gol potevamo fare qualcosa in più, Fare fallo o rubare palla, sono usciti con facilità. La Juve lo sappiamo, ha qualità, dribblano e fanno gol. Purtroppo abbiamo concesso spazio e alla fine hanno pareggiato".

Il Napoli può essere la squadra da battere?

"Certo, ma anche noi siamo una grande squadra. Il nostro obiettivo è vincere, cercheremo di fare tutto per rendere tutti felici, anche i tifosi. Sicuramente in spogliatoio tutti quanti vogliono vincere, l'anno scorso hanno vissuto cose bellissime. Tutte le squadre però sono da battere".

Primi due gol con l'Inter. Ti mancava?

"Non mi mancava perché in Nazionale li ho fatti, magari con lo Young Boys avrei potuto farne uno. Ma stasera in uno stadio pieno...alla fine conta la vittoria e non è stata presa alla fine"