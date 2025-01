Inter, Zielinski: "Sappiamo che col Bologna è dura, ma sono punti fondamentali"

Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Bologna.

Quanto pesa questa partita?

"Partita molto importante, cercheremo di fare il massimo per ottenere i 3 punti che sono fondamentali per il nostro cammino".

Sono le partite dove devi salire in cattedra.

"Sappiamo che sarà dura, abbiamo studiato bene il Bologna. Speriamo di vincere con le nostre qualità".

Vedi continuità di impiego?

"Mi dispiace per chi sta fuori, sono campioni e ci mancano tanto. Chi gioca deve dare una mano, per vincere e per far tornare gli altri tranquilli e in forma".