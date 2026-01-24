Intervista McTominay, Hojlund: "L'ho vista, era ovunque. Scott ha ragione..."

Nell'intervista a DAZN che vi abbiamo proposto, l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato anche dell'intervista a McTominay sulle assense contro l'Inter che è diventata rapidamente virale sui social.

"L'intervista virale di McTominay dopo Inter-Napoli? L'ho vista, era ovunque. Era difficile non vederla. Penso che abbia ragione, non è una bella situazione, ma i giocatori che ci sono devono alzare l'asticella e io devo essere tra questi. Non sempre sono stato il talento più puro. Potrebbe sorprendere, ma fin da giovane ho dovuto lavorare più duramente degli altri. Ed è per questo che sono qui oggi: ho sempre dato di più dei miei compagni e dei miei avversari. Ecco perché non mi vedete mai mollare. Voglio lottare su ogni pallone, migliorare e imparare costantemente. Non si è mai troppo bravi per smettere di crescere. C'è sempre qualcosa su cui lavorare. Voglio essere migliore ogni giorno. Voglio essere la migliore versione di Rasmus possibile".