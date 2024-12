Inzaghi replica a Conte: "Inter rosa profonda? Prima non superava ottavi Champions"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Parma. Tra le domande, anche una citazione di Conte che aveva ricordato la profondità della rosa nerazzurra.

L'Inter ha due squadre, due squadre e tre quarti?

"Io ho 25 giocatori, compresi i portieri, di cui sono innamorato e non li cambierei con gli altri di nessuna squadra. Mi hanno dato tutto e ieri c'è stato il sorteggio del mondiale per club: sono stato molto orgoglioso del percorso fatto in questi tre anni e mezzo, pensare a tre anni e mezzo fa che l'Inter non andava da dieci anni agli ottavi di Champions, vederci qualificati con quelle squadre è una grandissima soddisfazione che va condivisa con questi ragazzi che hanno fatto un grandissimo percorso per essere in America questa estate".