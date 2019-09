Italia, Bonucci ricorda: "L'ultima sfida all'Armenia fu a Napoli, il 2-2 ci complicò il cammino..."

(ANSA) - EREVAN (ARMENIA), 4 SET - "Siamo qui per vincere, ma dobbiamo stare attenti all'Armenia: ha giocato una buona partita in Grecia, domani in casa saranno molto motivati e sono in forma". Cosi' Leonardo Bonucci, domani capitano azzurro nella sfida di qualificazione a Euro 2020. "L'ultima volta che incontrammo l'Armenia fu a Napoli - ha ricordato il difensore della Juventus - fu 2-2, e quel pari ci tolse la possibilita' di essere teste di serie al Mondiale brasiliano complicandoci il cammino. Percio', attenzione..." Bonucci ha anche parlato dell'assenza di Chiellini. "L'ho sentito, e' su di morale. Inutile nasconderlo, ci mancherà il suo apporto. Per questo lo aspettiamo a braccia aperte".