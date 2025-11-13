Italia, Buongiorno: “Contenti della prestazione. Playoff? No, pensiamo prima alla Norvegia"
Il difensore dell’Italia Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Moldova vinto 0-2 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Avete vinto, ma solo nel finale.
"Abbiamo creato tanto e fatto tanti tiri, il gol è arrivato nel finale ma siamo contenti della prestazione. Non abbiamo mollato e alla fine la vittoria è arrivata".
Anche perché avete cambiato tanto?
"Col mister lavoriamo sempre tutti insieme e il mister dà fiducia a tutti. Loro hanno giocato molto bassi, noi abbiamo attaccato dall'inizio e alla fine abbiamo segnato".
Dispiace non andare direttamente ai Mondiali con un percorso così?
"Assolutamente, dispiace tanto ma adesso dobbiamo pensare al nostro percorso: prima alla Norvegia e poi alle altre che verranno".
Per marzo cosa ti aspetti?
"Sicuramente saranno tutte partite difficili. Bisognerà cercare di affrontarle al massimo, ma c'è prima la Novergia e pensiamo a quella".
Gattuso si è lamentato dei cori.
"In campo dobbiamo pensare a giocare, dare il massimo e pensare a fare quello che il mister ci chiede".
