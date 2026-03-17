Infortuni Napoli, Montervino: "Concorso di colpe, Conte si faccia una domanda"

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L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato a Canale 8 della stagione e dei tanti infortuni che hanno condizionato l'annata degli azzurri: "Infortuni? C'è stato un concorso di colpe. C'è stata meno prevenzione di quella che ci doveva essere e un errore nella preparazione della squadra o della riatletizzazione di chi è rientrato dopo un infortunio. Quattro operazioni non è una cosa normale in una sola stagione. Un responsabile tecnico ha il dovere di farsi un esame e capire dove stanno le difficoltà. Non è colpa di Conte oppure sì? Ce lo devono dire e ce lo devono dimostrare? Io avrei voluto vedere i migliori sempre in campo con il miglior allenatore d'Italia".

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