Chiariello: "Quattro acquisti per l'estate. La rosa non sarà rifondata"

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Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale per Radio Crc parla di quelle che saranno le strategie future del Napoli. "Il Napoli deve spendere 75 solo per riscattare Højlund, Alisson Santos ed Elmas. E quindi è chiaro che il Napoli dell’anno prossimo manterrà la rosa di quest’anno, farà giusto un paio di cambi. Mi avete bistrattato, attaccato, vituperato quando io vi dicevo: ma il Napoli ce l’ha in casa un altro giocatore importante. Valorizziamo i nostri. Vergara: oggi Vergara è uno di quelli da tenere in considerazione, perché Vergara sarà l’alternativa di Neres nella prossima stagione. Che alternativa! Abbiamo anche Giovane che deve crescere e a sinistra c’è Alisson.

E probabilmente il Napoli avrà un altro uomo da prendere, perché il Napoli dove investirà? Su un difensore, un terzino destro, un centrocampista e un attaccante esterno sinistro. Basta, fine. Abbiamo posto però che rimangano Lukaku, De Bruyne e tutti gli altri. È l’ultimo anno di un ciclo, si finisce con Conte un ciclo, con una squadra che si spera sana. Per cui dovranno rivedere criteri di preparazione, di recupero".