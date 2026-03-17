L'ex arbitro Paparesta: "Basta dubbi ed errori, torni centrale il Var!"

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Gianluca Paparesta, ex arbitro, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare quelle che sono le tematiche di attualità relative al mondo arbitrale: “Qui esiste solo un problema oggettivo legato a uno strumento che doveva essere la panacea di tutti i mali del calcio soprattutto in Italia, che era questa revisione attraverso il VAR di tanti episodi che potevano essere sfuggiti all’attenzione dell’arbitro che oggi sta complicando di domenica in domenica il lavoro dei stessi arbitri perché non sanno più che pesci prendere”.

“Tutto è legato a questa interpretazione del benedetto protocollo che deve essere utilizzato solo in alcuni casi il richiamo o meno. Qui bisogna spazzar via tutto. Innanzitutto spiegare agli arbitri che devono arbitrare e non più essere oggetto di dubbi, di richiami, sentire all’auricolare cosa dicono, cosa non dicono, che cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare”

“Il problema vero è il buonsenso è decidere in funzione di episodi che oggettivamente meritano l’attenzione dell’arbitro centrale che in rarissimi casi può non vedere”.

“Io quando vedo un tocco di mano in area di rigore non so più quando è rigore e quando no. Ultimamente sai che ho fatto? Uso il parametro opposto. Cioè se per me è rigore dico non lo danno. Se per me non è rigore dico ora danno rigore. E ultimamente ci prendo pure. Al paradosso”.