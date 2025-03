Italia, Di Lorenzo: “I dettagli hanno fatto la differenza, ma la strada è quella giusta"

vedi letture

Il difensore dell'Italia e del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 2-1 della Nazionale contro la Germania a San Siro: "Queste partite si decidono con dettagli ed episodi e in questo loro sono stati più bravi. La squadra però ha avuto un buon atteggiamento, ha cercato di fare calcio come chiede il mister. C'è rammarico per il risultato finale, ma ora andremo là a giocarcela".

Cosa manca a questa Italia per competere con le big?

"Quello che conta è il calcio e in questo nuovo percorso abbiamo dimostrato di giocarcela con le più forti come Francia o Germania. Questo è l'importante, poi le gare si decidono con i dettagli e nelle prossime dovremo cercare di eliminare questi errori, ma la strada è giusta e dobbiamo continuare così".

Due sconfitte consecutive possono sgretolare alcune certezze?

"No, questo non deve succedere. Sono due sconfitte, ma conta anche come uno perde. Anche con la Francia avevamo dimostrato di esserci, di giocarcela alla pari. Il percorso è giusto, dobbiamo continuare così senza farci prendere dall'ansia per due sconfitte".

I calci piazzati restano un problema...

"Non devono diventare un tarlo. Abbiamo cercato di cambiare qualcosa, abbiamo difeso in modo diverso andando uomo su uomo, purtroppo abbiamo preso ancora un gol così e per questo dovremo alzare ancora di più l'attenzione nelle prossime partite".