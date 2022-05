Italia, Florenzi: "Chiellini è l'Ibrahimovic azzurro. Uno mena in campo, l'altro fuori"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - ''Chiellini è l'Ibrahimovic della Nazionale, e Milan senza Paolo Maldini è un po' come la Roma senza Totti e De Rossi''. Lo ha detto Alessandro Florenzi dal ritiro azzurro di Coverciano. ''Giorgio mena in campo, Zlatan fuori, sono diversi in alcune cose ma simili per carisma - ha continua il difensore campione d'Europa con la Nazionale e d'Italia con il Milan -. Con l'addio di Giorgio ci lascia una leggenda del calcio italiano, ci mancheranno tanto i suoi discorsi, i suoi sorrisi, la serenità che trasmetteva. Dovremo dargli mercoledì prossimo il giusto tributo vincendo contro l'Argentina''. Un punto fermo per anni della Nazionale come Maldini per il Milan anche se il suo futuro non è ancora chiaro: ''Quest'anno ho conosciuto il Maldini uomo, ha grandi valori e con Massara ha creato le basi per vincere andando oltre i pronostici iniziali. Sono uomini importanti che possono continuare a fare bene, il Milan senza Maldini è un po' come la Roma senza Totti e De Rossi''. (ANSA).