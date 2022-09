Italia, Jorginho su Raspadori: "Ha tanta qualità e tecnica. Ci aiuterà tanto"

"La final four di Nations League? Vogliamo andarci. Perché vincere è sempre bello".

Dal ritiro della Nazionale italiana Jorginho, centrocampista del Chelsea e degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Quanto sono importanti i giocatori esperti nel nuovo ciclo con tanti giovani? Credo che sia sempre importante avere giocatori che sai cosa danno e che hanno in testa solo il bene della squadra. Vogliamo tutti il meglio per la squadra, per i nostri compagni. Se saremo chiamati sarà sempre così.

Qualcosa è cambiato con il match contro l'Inghilterra? C'è qualcosa di diverso, io l'ho sentito particolarmente e dobbiamo continuare così. Dobbiamo anche saper soffrire, ma la strada è quella giusta.

Raspadori? Sta benissimo, ha tanta qualità e tecnica. Sta crescendo fisicamente. Ci aiuterà tanto.

La final four di Nations League? Vogliamo andarci. Perché vincere è sempre bello. Dobbiamo ritrovare lo spirito che ci porta a vincere. Con la maglia della Nazionale è ancora più bello".