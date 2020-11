Italia, Mancini: "Bastoni può diventare il nuovo Bonucci o Chiellini"

Una delle più belle sorprese di queste due settimane di sosta per le Nazionali è stato il rendimento in azzurro di Alessandro Bastoni. Splendido contro la Polonia di Lewandowski, ottimo ieri con la Bosnia, il ct Roberto Mancini parlando del centrale dell’Inter si è lasciato andare ad elogi di notevole spessore: “Bastoni è un ragazzo giovane che questa settimana ha fatto tre partite in dieci giorni, giocando sempre meglio. È molto giovane, può migliorare tantissimo e diventare il nuovo Bonucci o il nuovo Chiellini, quindi un grandissimo difensore. Ci sono tanti giocatori bravi, bisogna farli giocare”.