Italia, Mancini: "Curioso di rivedere Balotelli, non mi deve promettere nulla"

Nonostante la convocazione di Balotelli e Immobile titolare, la Nazionale a marzo potrebbe avere un nuovo centravanti di riferimento: Scamacca. Ne ha parlato il ct Roberto Mancini intervenuto in conferenza stampa: "Noi abbiamo sempre creduto in lui. Ha qualità tecniche e fisiche, dipende da lui. Ora sta anche facendo gol con continuità e questo è importante per un ragazzo giovane. Tutto può essere, ci può stare che possa giocare. Dipenderà anche dalla condizione dei giocatori a marzo.

Balotelli cosa mi ha promesso? Assolutamente nulla. E' stato chiamato, così come gli altri. Siamo curiosi di rivederlo dopo un po' di tempo: va valutato in allenamento e va visto dal vivo per capire. Non mi deve promettere nulla, come io non devo promettere nulla a lui. Credo sia felice di essere qui e lo valuterò, tutto qui. E' l'unico modo per poter vedere lui e gli altri".