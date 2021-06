Italia, Mancini in conferenza: "Formazione quasi fatta, mi hanno messo tutti in difficoltà"

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato alla vigilia del match contro l'Austria: "Formazione? Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo".

Su chi lo ha messo in difficoltà per le scelte "Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna".

Sull'inginocchiarsi "Io sono qui per giocare la partita, per me la cosa più importante è la libertà. Sempre".

Sull'Austria "E' un'ottima squadra. E' una gara dove non devi sbagliare nulla, è la bellezza di questi tornei: devi vincere per forza, non puoi fare altro".