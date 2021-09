Italia, Mancini: "Quante occasioni, è un momento in cui la palla non entra"

Questo il commento a caldo di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ai microfoni Rai dopo il pari con la Svizzera. "E' un momento che la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni per non vincere questa partita. Dobbiamo essere più cattivi e più precisi, una partita come questa non si può non vincere 3-0. Nel secondo tempo la partita era un po' difficile. Sicuramente ci sarà qualche cambio nella prossima partita, i ragazzi sono un po' stanchi".