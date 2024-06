Italia, Spalletti: “Conte? Mi fa piacere, ma non commento ciò che succede a Napoli”

Intervenuto in conferenza stampa, hanno chiesto a Luciano Spalletti, ct dell'Italia, dell'arrivo di Conte al Napoli

Intervenuto in conferenza stampa, hanno chiesto a Luciano Spalletti, ct dell'Italia, dell'arrivo di Conte al Napoli: "Non devo commentare niente di ciò che succede a Napoli: mi fa piacere che riescano a prendere allenatori di un certo livello e valore che sono top, è segno che s'è lavorato per andare a prendere persone top. Mi farebbe piacere rivedere il Napoli... Io sono cittadino napoletano".