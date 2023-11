Italia, Spalletti: "Raspadori come l'ha presa per il cambio? Mi ringrazi che ha giocato!"

Come l'ha presa Raspadori l'esclusione al 45esimo? E Berardi come ha preso la tribuna?

Come l'ha presa Raspadori l'esclusione al 45esimo? E Berardi come ha preso la tribuna? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale che dopo lo 0-0 contro l'Ucraina - pareggio che ci ha permesso di staccare il pass per Euro 2024 - ha risposto così: "Due giorni per recuperare e giocare un'altra gara come questa non sono moltissimi. Io a Raspadori gli ho fatto il lavaggio del cervello per convincerlo del contrario, ma in questi due giorni non si sono allenati, gli abbiamo spiegato le cose mentre camminavano.

Intanto mi deve ringraziare perché l'ho fatto rigiocare e la partita nello sviluppo evidenzia che probabilmente c'è bisogno di un calciatore forte di testa. E quindi intanto ne faccio giocare uno inserendo Scamacca: stasera non è stato del suo livello ma si è battuto".