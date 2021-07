Italia, Spinazzola: "Sono distrutto, ma non potevo perdermi i festeggiamenti"

"Sapevo che saremmo arrivati in fondo. Ora voglio solo riposare", parole di Leonardo Spinazzola ai microfoni de Il Messaggero. Come sta Spinazzola? "Distrutto, la gamba non c'entra. Sono state ore pesantissime. Emozione, ma anche tanta fatica. Sempre con le stampelle, non so di quanti giorni ho bisogno per riprendermi. Non esco di casa, penso solo a riposarmi. Ma quel viaggio a Londra ed i festeggiamenti al Quirinale non potevo di certo perdermeli". Poi una battuta sulla promessa fatta ai compagni, di tornare con loro in finale: "Una sicurezza che avevo sin da Coverciano. So come abbiamo lavorato, in ritiro e anche prima. La nostra nazionale ha giocato meglio delle altre dall'inizio del torneo, confermando le vittorie e soprattutto le prestazioni delle qualificazioni. Un successo meritato dunque, lo hanno riconosciuto pure gli avversari".

Che rapporto si è creato con Mancini?

"Mancini è quello che avete visto in foto insieme a me e in tante altre. Si è comportato così anche con chi ha dovuto lasciare Coverciano, uscendo dalla lista dei ventisei convocati. Lo stesso affetto lo ha dimostrato a loro, rendendoli comunque partecipi".