Italiano criticato ingiustamente, il tattico di DAZN: "Era un rinvio, normale salire. Fiorentina ha dominato"

Tante le critiche sui social a Vincenzo Italiano per il gol del 2-1 incassato allo scadere con Igor che non scappa all'indietro e non fa fallo

Tante le critiche sui social a Vincenzo Italiano per il gol del 2-1 incassato allo scadere con Igor che non scappa all'indietro e non fa fallo (rimproverato dallo stesso allenatore dalla panchina). Nel mirino è finita la fase difensiva del tecnico - accostato con insistenza anche al Napoli - ma in realtà il tattico di DAZN (in passato anche in nazionale) Antonio Gagliardi ha fatto chiarezza analizzando l'azione: "Si parla tanto di questo gol, ma è un rinvio del portiere (in foto, ndr) e quindi è normale per la difesa salire sul centrocampo. C'è pure sfortuna con un rimpallo perso, poi una grande giocata di Paqueta ed è mancata attenzione alla difesa che doveva scappare.

Non è un discorso di atteggiamento, lì è un rinvio del portiere ed è normale per la difesa risalire il campo. La Fiorentina ha preso due gol, uno su fallo laterale ed uno con quell'errore ed è un rammarico perché la Fiorentina ha fatto una gara di dominio e controllo, senza concretizzare".