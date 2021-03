Italiano, l'ex ds: "Diventerà un top, ma se fossi al Napoli terrei Gattuso"

“Italiano è un allenatore che sta facendo un percorso interessante. Diventerà tra gli allenatori più bravi in circolazione. Però, se fossi nel Napoli, tratterrei Gattuso anche per la prossima stagione”. L’ha detto oggi Guido Angelozzi, attuale direttore sportivo del Frosinone ed ex ds dello Spezia, ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “Conosco bene Italiano – ha detto Angelozzi a Radio Crc – ma conosco bene pure Gattuso. Finora nel Napoli ha fatto bene e meriterebbe di restare sulla panchina azzurra”. Gattuso è in piena corsa per un posto in Champions con il Napoli. “Credo che la lotta scudetto sia già decisa – ha detto Angelozzi a Radio Crc – l’Inter è a un passo dalla conquista del titolo. Per la Champions, invece, è ancora tutto da decidere. Il Napoli sta recuperando calciatori importanti. Le tre trasferte di fila contro Milan, Juve e Roma rappresentano un ostacolo duro. Però senza il pubblico sugli spalti non c’è tanta differenza tra giocare in casa o in esterna. Per me il Napoli ha tutte le carte in regola per centrare il quarto posto”.