Italiano scaccia via le voci: "Penso solo alla Spezia. Abbiamo portato una ventata di freschezza"

"Futuro? Penso solo allo Spezia. Abbiamo portato una ventata di freschezza". Queste le parole di Vincenzo Italiano a Il Secolo XIX nell'edizione odierna. Il tecnico dei liguri parla così al quotidiano: "Siamo partiti in ritardo dopo il playoff, abbiamo giocato molto lontano dal Picco, il nostro budget è in fondo alla classifica, ma noi siamo fuori dalla zona rossa e ora come ora è un piccolo miracolo.

Sabato c'è la Lazio ed il mio pensiero è ad oggi, poi vedremo. Sono contento quando evidenziano la nostra identità di gioco significa che il nostro è un atteggiamento positivo".