Iuliano si complimenta con l’amico Giuntoli: “Napoli straordinario grazie al suo lavoro”

Mark Iuliano, presente a Coverciano per la Digital Cup, ha parlato di Napoli e Juventus e delle rispettive stagioni

La Juve ha reagito bene al -15 in classifica:

"È stata una batosta incredibile ma la Juve ha dimostrato che nelle occasioni importanti c'è sempre. La squadra si è messa a disposizione e si è messa a fare un calcio concreto anche se non brillante, sta disputando una ottima Europa League e anche in campionato la Juve c'è. Se dovessero ridargli i punti, la situazione Champions sarebbe complicata sì, ma per le altre. La Juve ora fa paura, è tornata a splendere anche grazie ai suoi giovani".