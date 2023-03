Izzo: "Se cresci a Napoli non puoi non tifare Napoli. Ai tempi del Genoa mi rivoleva"

Durante la sua intervista a Cronache di Spogliatoio, Armando Izzo ha parlato anche dei suoi rapporti con la città natale

"Se cresci a Napoli non puoi non tifare Napoli: la prima maglia che scambiai contro gli azzurri fu quella di Hamsik. Ed era bellissimo sfidare Insigne: essendo anche lui di Napoli ed avendo un rapporto, era un'emozione. Cercavo di godermi il momento e di parlarci per dire 'guarda dove siamo arrivati'". Durante la sua intervista a Cronache di Spogliatoio, Armando Izzo ha parlato anche dei suoi rapporti con la città natale: "Quando ero al Genoa, Preziosi mi disse che il Napoli mi rivoleva (dopo averlo perso alle buste con l'Avellino, ndr), ma il presidente mi ha voluto tenere".