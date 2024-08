Podcast Jacobelli: "ADL conosceva i desideri di Conte e li ha esauditi. Ora avrà nuove armi"

A TMW Radio è il momento de L'Editoriale. Ospite di oggi il direttore Xavier Jacobelli.

Chiesa potrebbe finire al Liverpool, che ne pensa?

“È una possibilità che è diventata sempre più concreta nelle ultime ore, perché il Barcellona ha prima dovuto risolvere i propri problemi per tesserare Dani Olmo. A questo punto quella di Chiesa è una situazione da dover monitorare minuto per minuto”.

A Napoli invece le richieste di Conte hanno portato agli arrivi di Lukaku e McTominay.

“De Laurentiis sapeva benissimo quali fossero i desideri del suo allenatore. La seconda giornata poi ha contribuito a rasserenare l’ambiente, così ora i nuovi colpi consentiranno al tecnico partenopeo di avere delle armi in più”.

Alla Juventus poi è finalmente arrivato Koopmeiners, accolto da centinaia di tifosi bianconeri. Che acquisto è?

“È stata una trattativa estenuante e laboriosa, non priva di colpi di scena. Ora Motta ha a disposizione quel centrocampista che tanto desiderava, anche se bisogna dire che il tecnico ha già lavorato molto bene. Due vittorie consecutive, sei gol fatti, zero subiti, vetta conquistata e valorizzazione al massimo dei giovani della Next Gen. Quello delle seconde squadre è un percorso da seguire, così come non è da seguire il limite d’età per giocare in Primavera, che è stato spostato a vent’anni, come se un ragazzo di quell’età non dovesse ancora giocare con i grandi. Guardiamo alla Spagna, dove sui ventisei campioni d’Europa, diciotto hanno giocato nelle seconde squadre”.