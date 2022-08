Jacobelli: "Affare Raspadori-Napoli esalta laboratorio del Sassuolo"

Il Sistema Italia sembra aver finalmente imboccato la strada della valorizzazione dei talenti italiani.

Il Sistema Italia sembra aver finalmente imboccato la strada della valorizzazione dei talenti italiani. "Non di soli Cucurella vive il mercato", sottolinea Xavier Jacobelli dalle colonne del Corriere dello Sport, suggerendo come il trasferimento di Pinamonti al Sassuolo, o quello probabile di Raspadori al Napoli, confermino questa tendenza. L'affare tra i campani e il Sassuolo, tanto per citare un esempio, "esalta una volta di più il Laboratorio" neroverde "di cui Giovanni Carnevali detiene le chiavi nel nome dell’indimenticabile Giorgio Squinzi".

E dunque "al tempo dell’invasione di investitori stranieri, giova rimarcare come anche un altro calcio sia possibile, Made in Italy, purché ovviamente siano al posto giusto le persone giuste".