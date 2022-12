Jacobelli ammette: "Juve? E' la situazione più delicata dal 2006 ad oggi"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Xavier Jacobelli, editorialista “Tuttosport”

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Xavier Jacobelli, editorialista “Tuttosport”: “Da quando il Mondiale venne organizzato in Qatar, ci si chiedeva come avrebbero fatto ad organizzarlo. Blatter nel 2015 si è dimesso, ma pare che Infantino non prometta bene per i diritti delle persone omosessuali. Non ha neanche speso una parola per le persone morte nei cantieri per costruire gli stadi del Qatar.

La Juventus? La situazione è molto delicata, è la più delicata dal 2006 ad oggi. C’è l’inchiesta della magistratura che ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex presidente e il giudice dovrà decidere se accettarla o no. Il punto dolente è relativo alla questione degli stipendi che al tempo della pandemia fossero stati ridotti in pagamento. Secondo l’accusa ci fu questo non pagamento degli stipendi in forma privata, non scrivendoli nel bilancio. La giustizia sportiva ha intenzione di aprire un’inchiesta a sua volta.