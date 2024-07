Jacobelli: "Buongiorno? I fatti smentiscono le dichiarazioni di alcuni dirigenti"

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Uno degli effetti dell’arrivo di Conte è la rigenerazione dell’entusiasmo nell’ambente partenopeo. I tifosi napoletani si sono lasciati alle spalle la stagione scorsa da quando è arrivato Conte. Buongiorno è tra i migliori difensori del campionato, comprendo la delusione dei tifosi granata perché ancora una volta i fatti smentiscono le dichiarazioni di alcuni dirigenti. Il Napoli ha fatto benissimo a prendere uno dei migliori difensori del campionato e potrà migliorare molto sotto la guida di Conte.

Chiesa? La sua situazione è chiara, Chiesa ha declinato le proposte della Juventus per il rinnovo. Ciò significa che se non seguirà il rinnovo, il calciatore si libererebbe a parametro zero. Napoli e Roma sono interessate a seguire l’evoluzione della situazione Chiesa. La Juventus deve far cassa per fare un gran mercato e quindi una cessione potrebbe arrivare da Chiesa”.