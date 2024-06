Podcast Jacobelli: "C'è la volontà da parte di Di Lorenzo di cambiare aria"

vedi letture

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Sulla Nazionale?

“Intanto bisogna rilevare come le grandi favorite stanno deludendo e, infatti, sono tutte nella parte sinistra del tabellone. Questo vuol dire che al di là di tutte le difficoltà la qualificazione ha un peso importante. Io credo che tutte le più importanti debbano cambiare passo. In tutti questi gironi, poi, è passata la Slovenia di ilicic, che ha mostrato tutta la sua classe. L’importante è che nell’Italia giochino tutti come hanno fatto Donnarumma e Calafiori, alzando il ritmo. La serie di passaggi indietro o laterali è stata quasi snervante. Bisogna stare attenti alla Svizzera perché è una nazionale che ha un gioco collaudato e che ci è costata il Mondiale. Si regge sul blocco bolognese e questo testimonia ancora una volta, se fosse servito, la bontà del lavoro di Motta. Chi si stupisce, poi, che Spalletti sia un allenatore sanguigno non lo conosce. La storia ci insegna, comunque, che le situazioni più delicate hanno fatto crescere la nostra Nazionale”.

Oggi verrà presentato Conte

“Penso che i tifosi del Napoli non vedano l’ora perché significa chiudere l’anno terribile. La speranza è quella di ritrovare le gioie della stagione spallettiana. I presupposti sono molto buoni ma adesso bisognerà capire anche il calciomercato con il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia da capire”.

Come può finire la questione tra Di Lorenzo e il Napoli?

“Le vie del mercato sono infinite. Anche le operazioni incredibili e infattibili possono diventare possibili. C’è questa volontà di Di Lorenzo, nonostante ci sia un contratto molto lungo. La cosa che mi auguro è che lui torni al livello dello scudetto perché anche all’Europeo non sta facendo bene. Stiamo parlando di un grande campione, del quale capiremo la volontà alla fine del campionato europeo. Sarebbe anche ingeneroso indicare lui come unico colpevole dell’annata terribile del Napoli”.

Su Lukaku al Milan?

“La proposta americana per Giroud non poteva non essere allettante. I rossoneri devono trovare un grande centravanti, che sia all'altezza dei gol di Giroud. Lukaku può essere un'occasione perché sappiamo tutti che non resterà al Chelsea. Bisognerà capire cosa ne pensa Fonseca. Siamo solo alle battute iniziali di questa estate e quindi è difficile fare previsioni”.