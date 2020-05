Jacobelli: "Calcio fermo dipende dal governo, surreale cambiare già tre volte il protocollo"

Xavier Jacobelli, direttore del quotidiano Tuttosport, interviene a Rtl 102.5 per commentare le ultime sul campionato: "L'incertezza non viene alimentata dal calcio ma dalla controparte politica, le ultime partite si sono disputate l'8 marzo e ancora oggi non c'è traccia di una decisione, pur consapevoli dell'emergenza. La Bundesliga e gli altri campionati che ripartiranno a fine giugno ci insegnano che la situazione può essere risolta. La verità è che questo rimpallo tra Figc e Cts, siamo alla terza versione del protocollo, è surreale".