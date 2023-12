Jacobelli: "Con Garcia si era smarrita la voglia di giocare. Mazzarri è un grande"

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, VITTORIA 1-0 CONTRO IL LECCE CAMPIONE D’ITALIA: AZZURRINI AI QUARTI Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama LE ALTRE DI A ROMA, ALTRO CHE PARAMETRI ZERO: SPESI OLTRE 6MLN PER NDICKA E SOLBAKKEN Come si apprende da Tmw, la Roma ha pagato importanti commissioni per accaparrarsi, tra gennaio e l'estate, due calciatori Come si apprende da Tmw, la Roma ha pagato importanti commissioni per accaparrarsi, tra gennaio e l'estate, due calciatori