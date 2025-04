Jacobelli: "Lavoro di Conte straordinario per due motivi. Scudetto? In ogni caso applausi al Napoli"

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato nel corso di Sky Sport 24: "C’è una differenza di rosa molto importante tra Napoli e Inter, Antonio Conte sta facendo una cosa più che straordinaria.

Aggiungo il punto di partenza di Conte alla guida del Napoli, che veniva da una stagione deludente chiusa al decimo posto, culminata dall’esclusione dalle competizioni UEFA per la prima volta dopo 14 stagioni consecutive, senza più Osimhen, Zielinski e gennaio Kvaratskhelia. Nonostante ciò, a otto giornate dalla fine il Napoli è rimasta l’unica squadra nella scia dell’Inter e l’unica capace di contenderle il titolo. Credo che l’aggettivo straordinario non sia né eccessivo, né abusato, ma appropriato per definire il lavoro di Conte e della sua squadra in questa stagione. Anche perché è evidente, se da un lato non essere impegnato nelle competizioni continentali può essere un vantaggio. Dall’altro va sottolineato quale sia la forza dell’organico dell’Inter che può permettersi ruotare i propri giocatori in virtù nelle enormi potenzialità messe a disposizione di Simone Inzaghi, che è bravissimo nell’utilizzare le energie. Credo quindi che il Napoli, indipendentemente dall’esito finale della lotta per il titolo meriti un grande applauso”.