Podcast Jacobelli: "Napoli a Empoli dopo le nazionali, in agguato possono esserci sorprese”

vedi letture

Ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto con 'L'Editoriale' il direttore Xavier Jacobelli.

Il Milan ha un problema all’interno del proprio spogliatoio?

“L’ultima vittoria del Milan risale al ventisette Settembre contro il Lecce e ricorderete gli elogi a Fonseca, portato dalle stalle alle stelle. Ora sta accadendo il contrario in un mondo del calcio che non conosce più l’equilibrio. Lo stesso vale per Juric, dato che a Roma si parla già di un possibile ritorno De Rossi. Il Milan non è di certo in fondo alla classifica, ma è sesto in un campionato molto equilibrato. È vero che in Champions sono arrivate due sconfitte, ma anche in Europa ci sono ancora sei partite da giocare. Ciò che si impone nel Milan più che altro è un intervento della società, perché l’episodio dei rigoristi fa il paio con quanto accade in LazioxMilan con Leao e Theo distanti dal resto del gruppo. All’epoca tutto passò in fanteria per quanto riguarda i provvedimenti societari, ma un allenatore è forte quando sa di avere una società forte alle spalle. Gasperini per esempio è alla nona stagione consecutiva sulla panchina dell’Atalanta perché la società garanti stabilità al progetto. Al Milan ci sono invece delle situazioni che restituiscono un’immagine di disordine”.

De Rossi potrebbe dunque tornare alla Roma?

“Io voglio pensare che si tratti solo di congetture e di ipotesi, anche se ora la Roma ha bisogno di fare chiarezza, anche perché non sono ancora stati spiegati i motivi dell’assurdo esonero di De Rossi. In questo momento è evidente quanto la squadra più in forma sia il Napoli, primo meritatamente, vuoi per lo stato di forma degli interpreti che per la prolificità del pacchetto offensivo. Per il resto della classifica però ci rendiamo conto di quanto sia evidente l’equilibrio di questo torneo. La Juventus è terza insieme ad un’Udinese che sta andando ben oltre le aspettative, poi c’è la Lazio, che ha inanellato la quarta vittoria consecutiva giocando bene. L’Inter per esempio accusa una fragilità difensiva, ma è a due punti del Napoli. Dopo la sosta credo ci saranno diversi scossoni con la graduatoria”.

Che prosieguo di campionato attende il Napoli?

“Il Napoli dovrà andare ad Empoli dopo la sosta, una partita contro una squadra che sotto la guida di D’Aversa sta andando oltre le più rosee aspettative. Molto dipenderà da come torneranno i tanti elementi in giro con le Nazionali. È evidente però come in agguato possano esserci delle sorprese”.

Rocchi al momento non è è contento del rendimento della squadra arbitrale ed apre al Var a chiamata. Che ne pensi?

“Qualunque miglioramento del rapporto tra il Var e altre figure è ben accetto. Negli ultimi due turni gli errori arbitrali, in combinazione con il Var, sono stati troppi, anche se sono propenso a credere che anche gli arbitri possano incappare in un periodo di scarsa forma come capita ai calciatori. Detto ciò il Var ha ridotto del novanta percento gli errori arbitrali”.

Quanto peserà la perdita di Bremer per la Juventus?

“Prima stavo riguardando la statistica dei gravi infortuni. Ben trentotto crociati nel 2024; è evidente che la problematica degli infortuni peserà su tutte le squadre. Motta ha già lanciato in questo senso tanti giovani della Next Gen e forse dovrà farlo ancora. Ora ogni allenatore dovrà dosare l’impiego dei giocatori a propria disposizione, perché purtroppo ci sono infortuni che determinano la fine della stagione per alcuni elementi”.