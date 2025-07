Jacobelli: "Napoli in pole per lo scudetto. Ma la Juve ha chiuso un colpo da manuale"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Xavier Jacobelli. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata sulla stagione che sta nascendo. "Il Napoli con i colpi che ha messo a segno appare in netta pole position. L'organico è forte e viene migliorato, le altre devono darsi una mossa. Inter e Juve sono reduci dal mondiale per club e credo che dovranno fare i conti con le ripercussioni delle fatiche accumulate in questa stagione e con una preparazione che inizierà in ritardo.

Le valutazioni sulla Juve quali sono?

"Tudor si è guadagnato la conferma portando la Juve in Champions. La questione Vlahovic è spinosa, è sotto contratto fino al 2026 forte di un'intesa da 12 milioni a stagione. E' stato un accordo firmato liberamente dalle parti quando tre anni e mezzo fa il giocatore ha firmato per la Juve. Se entro il 31 dicembre non si trova un accordo, dal primo gennaio Vlahovic sarà libero di trovarsi una squadra a parametro zero. Nel frattempo quella di David a parametro zero è stata un'operazione da manuale del mercato. I numeri parlano per lui. Non è un centravanti d'area, segna ma partecipa anche al gioco offensivo. Può fare la seconda punta o giocare alle spalle della punta centrale".

Il Napoli e la ricerca dell'attaccante. Sensazioni?

"Mi piace molto Nunez: nel suo triennio in Premier ha segnato 40 gol ma nel contesto dello schieramento può essere utile. Il messaggio del Napoli ora è chiaro: se vuoi essere competitivo in tutte le manifestazioni serve un organico qualitativamente e quantitativamente elevato. Spero che il Napoli abbia tratto tesoro dall'esperienza dell'Inter che è arrivato con la lingua penzoloni alla finale di Champions per non dire del Mondiale per club".