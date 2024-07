Jacobelli su Chiesa: "Ha rifiutato la proposta Juve, sarà lui a scegliere prossima squadra"

A TMW Radio, nello spazio de L'Editoriale, è stato ospite il direttore Xavier Jacobelli.

Napoli, ADL è tornato a parlare dell'annata storta e della nuova stagione:

"L'avvento di Conte ha permesso di voltare subito pagina dopo l'annata scorsa. Ci voleva il ritorno nella mischia di questo allenatore affinchè cambiasse il vento. E' arrivato lontanissimo dall'Inter ed è chiaro ora che facendo tesoro degli errori si può ripartire. Vedremo se arriverà Lukaku dopo la partenza di Osimhen, ma il belga sarebbe un'ottima soluzione per l'attacco. Credo che il Napoli abbia imboccato la strada giusta".

Abodi attacca di nuovo Gravina:

"Il vero problema è che c'è stata l'eliminazione dell'Italia dagli Europei più di 15 giorni fa. Non è anticipando le elezioni al 4 novembre che si risolve la crisi maturata. A settembre ci sono Francia e Israele in Nations League e sarà fondamentale il piazzamento per la griglia del prossimo Mondiale. Non andarci sarebbe un fallimento epocale. Mi pare che il palazzo del calcio stia facendo finta di niente e c'è contrapposizione totale tra la politica e la FIGC, ma non contribuisce a risolvere il problema per ora".

Plusvalenze, la Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per Agnelli e altri ex vertici della Juve:

"Vicenda intricata, ci sono più fronti aperti e bisogna solo aspettare cosa accadrà. Fare previsioni sarebbe un esercizio improprio".

Che ne sarà di Chiesa?

"Dipende da lui, sappiamo come abbia declinato la proposta di rinnovo della Juve, ritenendo non adeguato l'ingaggio. C'è la Roma, è una situazione fluida e molto dipenderà dalle offerte concrete che arriveranno alla Juve".