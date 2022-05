Jacobelli sul futuro di Spalletti: “Ultimamente il Napoli ha sempre cambiato, serve continuità”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Terzo Tempo

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Terzo Tempo: "Spalletti sì o Spalletti no? Credo che la continuità della gestione sia fondamentale per il Napoli dal momento che ultimamente ha sempre cambiato allenatore. Inoltre Spalletti, seppur sbagliando e commettendo errori, come abbiamo ammesso, ha comunque portato gli azzurri in Champions. Quindi il vero obiettivo è stato raggiunto. Sarà però importante capire, da questo momento in poi, quali saranno le eventuali strategia della società per rinforzarsi perché questo potrebbe cambiare tutto".