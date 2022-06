Jacomuzzi: “Dispiace per Mertens, ma solo per Koulibaly farei uno strappo”

"Dispiace per Mertens, un giocatore con qualità enormi e che mi piace moltissimo, ma per un’economia di una squadra Koulibaly è importantissimo".

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo ed esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Per chi farei uno strappo sul tetto degli ingaggi? Koulibaly, perché è un personaggio sicuro in difesa. Dispiace per Mertens, un giocatore con qualità enormi e che mi piace moltissimo, ma per un’economia di una squadra Koulibaly è importantissimo.

In Serie A abbiamo osservatori bravissimi, ma i presidenti sono condizionati dai procuratori. Faccio un esempio, meglio Di Maria o Fagioli? Meglio risparmiare non prendendo un over 30enne per poi prendere un giocatore che sposta gli equilibri come Haaland”.