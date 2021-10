Jacomuzzi: "In Inghilterra non c'è un rimpianto Anguissa. Turnover? L'importante è la mentalità"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente: "Turnover? Di questo si deve occupare l'allenatore capendo se i giocatori non hanno testa per affrontare una partita impegnativa. Giocare in Europa non è mai uno scherzo, si gioca davanti a un pubblico esigente. Bisogna arrivare preparati alla gara. Magari l'allenatore vede qualcuno un po' più scarico e valuta lui. Ma i giocatori sono allenati più che bene, l'importante è arrivare con la mentalità giusta.

Vincere fa sempre bene, a volte invece si possono creare situazioni di malumore quando non lo si fa. L'importante è vincere oggi poi della Roma parleremo domenica. Napoli troppo legato a Osimhen? Di sicuro il giocatore dà grande supporto e finalizzazione alla squadra con le sue abilità. Però ci sono altri giocatori che possono giocare titolari nel Napoli e che giocherebbero in altre squadre quindi non c'è da spaventarsi. Non vedo grosse difficoltà nella sostituzione del giocatore. Lui dà un grande apporto in questo momento ma chi giocherà al posto suo avrà la possibilità di meritarsi un posto da titolare. Il Napoli non soffrirà i cambi assolutamente.

In Inghilterra si parla di Anguissa al Napoli? Lì hanno i loro problemi, nessuno ha avuto il rimpianto di averlo perso. Anche perché volendo lo possono ricomprare, non hanno problemi di liquidità".