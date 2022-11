Jacomuzzi: “Ripresa? Nessuna novità, giornali devono trovare scuse per fomentare altre squadre”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli ed attuale presidente Aioc.



Possibile cessione del Napoli ad un gruppo americano? "L'appeal del Napoli e mondiale, non si scopre ora... Potrebbe essere un affare per De Laurentiis, anche se sta ha dimostrato di saper completare la rosa, attualmente in vetta alla Serie A. Alla lunga, tuttavia, non so se il calcio italiano possa avere le capacità per combattere il calcio inglese ed europeo. Perché attualmente l’Italia non può equiparare gli altri paesi europei, soltanto la Juve avrebbe potuto competere con i top club, ma ha tanti debiti alle spalle".

Parere sulla ripartenza della Serie A? Previsione sul Napoli? "Non ci sarà nessuna novità, i giornali devono trovare delle scuse per fomentare altre squadre le quali si pensa possano tenere il ritmo del Napoli. Ma se il club azzurro dovesse mantenere questo andamento, non ci sarà storia".