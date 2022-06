Jacomuzzi: “Se vuoi vincere non puoi prendere Brekalo per Mertens. Ecco chi comprerei”

"Brekalo ha fatto la riserva al Torino, lo conosco da quando aveva 16 anni e giocava in Croazia".

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo ed esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Cambio generazionale in casa Napoli? Si deve per forza di cose, perché o hai capitali immensi come in Inghilterra o se sei in Italia, nelle condizioni che ci sono adesso, ti devi adagiare. Ai miei tempi sono andato a prendere ragazzi come Pecchia, Bia, Altomare e con Lippi siamo riusciti a qualificarci per la Coppa Uefa. All’estero presi il compianto Rincon, Cruz a zero, bisogna fare di necessità virtù. Se vuoi vincere non puoi perdere Mertens e prendere Brekalo o Deulofeu, che ha girato tantissime squadre.

Un rinforzo per il Napoli? Ziyech del Chelsea, se si parla di Mertens mi tolgo il cappello, ma se si parla di Brekalo dico speriamo che faccia bene. Se voglio vincere lo scudetto se non posso tenere Mertens allora prendo Ziyech. Brekalo ha fatto la riserva al Torino, lo conosco da quando aveva 16 anni e giocava in Croazia. E’ un buon giocatore, ma per arrivare ai livelli della Champions ci vuole altro”.