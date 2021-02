Jacomuzzi su Giuntoli: "Serve una figura che faccia da raccordo tra squadra e società"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo Carlo Jacomuzzi: “Sto cercando di ricordarmi tutti gli allenatori di De Laurentiis e non ricordo che c'è un allenatore che è andato via da Napoli baciando De Laurentiis".

Su Giuntoli: “Deve imparare a fare anche da parafulmine, ai miei tempi durante la settimana io lo facevo. Evidentemente non c'è questa preparazione a fare anche questo compito probabilmente, a meno che non glielo lasciano fare perché bisogna essere dentro per sapere le cose. Una figura di mezzo tra allenatore, squadra, direttore sportivo e società serve come il pane. Uno che lavora nel mezzo, che coordina tutto e che cerca di affievolire quando diventano belle grosse. Bisogna cercare di gettare un po' d'acqua sul fuoco in certi momenti”.