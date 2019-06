James, l'ex agente: "Sarebbe un gran colpo, Ancelotti crede in lui. Vedremo come giocherà..."

Bruno Carpeggiani conosce da tempo James Rodriguez, lo ha assistito per diversi anni, stava per portarlo in Italia ("poteva andare alla Juventus") ed ora, da suo ex procuratore, commenta così a Tuttonapoli.net le voci sul possibile futuro in azzurro: "Parliamo di un gran giocatore e per il Napoli sarebbe un gran colpo" spiega.

Ancelotti spinge per averlo. "Lo aveva già richiesto al Bayern Monaco perché crede in lui. Vedremo come lo utilizzerà, di sicuro il Napoli si ritroverà in rosa un giocatore top, un talento purissimo".