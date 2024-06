Jannotti Pecci: "Sono amico di ADL, vuole che Conte migliori un aspetto specifico"

“Oggi c'è stata l’inaugurazione del rinnovato stadio comunale di Telese Terme, alla quale ho partecipato insieme al presidente De Laurentiis, che ha tagliato il nastro. Questo momento – ha detto Costanzo Jannotti Pecci, Presidente dell’Unione Industriali a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - crea un legame ulteriore tra la Valle Telesina e Napoli, del resto c’è un grande feeling con il calcio Napoli, perché a Telese e dintorni ci sono tanti tifosi azzurri, con diversi club Napoli. Conosco bene De Laurentiis e gli ho parlato diverse volte, ho il piacere e onore di essere suo amico, so quanto il concetto di indipendenza gli sia caro, per lui significa potersi muoversi dal punto di vista imprenditoriale senza far riferimento a situazioni esterne, in piena autonomia sia dal punto di vista delle scelte che da quello finanziario, in un quadro dove in serie A ci sono diversi club che hanno molti debiti.

Ho regalato a De Laurentiis un libro che riguarda una storia tutta italiana, nel quale si toccano il tema di quei mondi che vincono sempre anche quando si perde. Ecco, De Laurentiis potrebbe trarne un film, lui che ha la capacità di andare in controtendenza, fuori dal coro, con idee intelligenti e indipendenti. Credo che per De Laurentiis Conte debba creare quello spirito che aveva caratterizzato il Napoli dello scudetto, ovvero un ritrovamento dell’attaccamento ai colori che è venuto meno nello scorso campionato. Conte, in conferenza, mi sembra che abbia già chiarito che su questo conta molto, sul legame col Napoli e sulle regole da rispettare. Il Napoli ha avuto Ancelotti e Spalletti, ora c’è Conte, sperando che il palmarès di quest’ultimo si arricchisca presto. De Laurentiis, dopo 18 anni di risultati totalmente positivi, è incappato in una stagione negativa. Ebbene sta affrontando le problematiche nel miglior modo possibile, avendo ingaggiato un manager come Conte che ha le caratteristiche per capire e superare le distonie che ci sono nel Napoli, anche all’interno dello spogliatoio. Come ha detto in conferenza, giustamente, Conte, il vero obiettivo è di trasformare Napoli in una meta definitiva per i calciatori, cancellando l’idea che possa essere una stazione di passaggio”