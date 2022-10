Jerry Calà scommette sul Napoli: "Sono certo che vincerà lo scudetto”

Jerry Calà, protagonista dell'intrattenimento in Italia da oltre mezzo secolo, ha parlato a Tuttosport della Serie A e del campionato italiano

Jerry Calà, protagonista dell'intrattenimento in Italia da oltre mezzo secolo, ha parlato a Tuttosport della Serie A e del campionato italiano: "Stimo molto l'Atalanta di Gasperini, mi convince il gioco, i suoi calciatori sono sempre all'altezza e lui è un allenatore bravo, per bene e che sa il fatto suo. Anche l'Udinese la considero una compagine che diverte. Per ora rappresenta una rivelazione, vedremo se saprà tenere duro. Per primo punto sul Napoli, sta facendo un campionato splendido, miglior attacco tra tutte e una bella disposizione in campo. Per me è assolutamente favorito, sono certo che vincerà il campionato. Nessuno è grande come il Napoli. Spalletti non perdona nulla, è una guida esperta e pretende il massimo".