Jorginho: "Rigore sbagliato? Per fortuna che abbiamo quel fenomeno di Donnarumma"

Jorginho, tra i protagonisti dell' italia campione d'Europa, ha commentato ai microfoni della stampa brasiliana il suo errore dal dischetto nella finale contro l'Inghilterra: "Era tutto organizzato. Sapevo che Donnarumma avrebbe parato il successivo".

Poi, tornando serio: “Io do sempre tutto quello che ho per la squadra, ma purtroppo a volte non basta. Ho finito per sbagliare il rigore, e in quel momento mi è caduto il mondo addosso, perché volevo regalare la vittoria all’Italia. Per fortuna abbiamo questo fenomeno in porta che mi ha salvato“.