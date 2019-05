Jorginho: "Sarri è sereno, mi sorprenderebbe il suo addio. Io non vado alla Juve!

Jorginho, regista del Chelsea, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a una settimana dalla finale di Europa League di Baku contro l'Arsenal: "E' una finale internazionale di grande valore, siamo molto felici di andarla a giocare. Stiamo lavorando con tranquillità, sarà sicuramente una grande partita".

Se Sarri va alla Juve lo segui?

"Ho quattro anni di contratto col Chelsea".

Ti sorprenderebbe il suo addio?

"Mi sorprenderebbe il suo addio. Siamo arrivati terzi in Premier League alle spalle di City e Liverpool, siamo in finale di Europa League e in Carabao Cup siamo arrivati in finale: la stagione è positiva".

Sarri è tranquillo?

"Maurizio è sereno, anche di più rispetto ad altri momenti della stagione".